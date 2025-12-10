Çin: İngiltere'nin Siber Güvenlik Kisvesiyle Siyasi Manipülasyon Yapmasına Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere'nin siber güvenlik kisvesi altındaki siyasi manipülasyon uygulamasından son derece rahatsız olduklarını ve bu uygulamaya kesin şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında İngiliz hükümetinin salı günü iki Çinli şirkete yönelik yaptırım açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu şirketlerin İngiltere'ye ve müttefiklerine siber saldırılar düzenlediğini iddia eden İngiltere, bu faaliyetlerin Çin hükümetiyle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştü.

Guo, Beijing'de ve Londra'da konuya ilişkin sert protestolarını yetkililere ilettiklerini söyledi.

Çinli sözcü ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihi gibi spesifik konular hakkında İngiliz tarafıyla görüşmelere başlamadıklarını da ifade etti.

Starmer'ın 29-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Beijing ve Shanghai'ı ziyaret edeceğine dair haberler basında yer almıştı.

İngiltere ile ilişkileri iyileştirip geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Guo, temasları tüm seviyelerde güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.