Çin'in 6 Ton Sınıfı Tiltrotor İnsansız Hava Aracı İlk Uçuşunu Yaptı

Güncelleme:
Çin'in Sichuan eyaletinde geliştirilen Lanying R6000, 28 Aralık 2025 tarihinde ilk uçuşunu yaptı. 6 tonluk kapasitesi ve 2.000 kg yük taşıma özelliği ile dikkat çeken insansız hava aracı, 550 km/s hıza ve 4.000 km menzile erişebiliyor.

DEYANG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Deyang kentinde ilk uçuşunu gerçekleştiren tiltrotor insansız hava aracı Lanying R6000, 28 Aralık 2025.

Çin'in United Aircraft şirketinin geliştirdiği 6 tonluk tiltrotor insansız hava aracı olan Lanying R6000 pazar günü ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu, ülkenin gelişmiş dikey kalkış yapabilen hava araçlarına yönelik hedeflerinde yeni bir aşama anlamına geliyor.

2.000 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan Lanying R6000, saatte 550 kilometrelik maksimum seyir hızına, 7.620 metreye kadar olan irtifalarda ise yaklaşık 4.000 kilometrelik menzile ulaşabiliyor. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
