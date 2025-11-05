Çin'in Yeni Dev Panda Yetiştirme Üssü Faaliyete Geçti

CHENGDU, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Mianyang üssü, üç yıl süren inşaatın ardından salı günü deneme amaçlı olarak faaliyete geçti. Merkezin Wolong Shenshuping ve Dujiangyan üslerinden getirilen 13 panda, buradaki yeni evlerine taşındı.

Yaklaşık 120 hektarlık bir alana yayılan Mianyang üssü, Mianyang kentindeki bir ekolojik parkta yer alıyor. Doğal bir ortam sunan üs, dev panda yetiştiriciliğinin gereksinimlerini karşılayan 50'den fazla barınağa ev sahipliği yapıyor.