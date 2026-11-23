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MUDANJİANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Yaxue Yolu, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Yabuli Kayak Merkezi'ni, eyaletin Mudanjiang kentinde bulunan "Çin'in Kar Kasabası'nı" ve eyaletteki diğer ünlü buz ve kar turizmi merkezlerini birbirine bağlıyor.

Ulusal karayolu G333'ün bir parçasını oluşturan bu yolda seyahat edenler, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

Kaynak: Xinhua