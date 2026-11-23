Çin'in Yaxue Yolu, Heilongjiang'daki kayak ve kar turizmi merkezlerini bağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Yaxue Yolu, Yabuli Kayak Merkezi ile Mudanjiang'daki "Çin'in Kar Kasabası" ve buz-kar turizmi merkezlerini birbirine bağlıyor. G333 karayolunun parçası olan yolda seyahat edenler bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.
MUDANJİANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Yaxue Yolu, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Yabuli Kayak Merkezi'ni, eyaletin Mudanjiang kentinde bulunan "Çin'in Kar Kasabası'nı" ve eyaletteki diğer ünlü buz ve kar turizmi merkezlerini birbirine bağlıyor.
Ulusal karayolu G333'ün bir parçasını oluşturan bu yolda seyahat edenler, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.
Kaynak: Xinhua