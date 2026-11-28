Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TAİYUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 21.05'te modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-50 04 uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 682'nci uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua