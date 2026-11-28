Çin'in Yaogan-50 04 uydusu Taiyuan'dan fırlatılarak yörüngesine yerleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, Yaogan-50 04 uzaktan algılama uydusunu Taiyuan'dan Uzun Yürüyüş-6 roketiyle fırlattı. Uydu planlanan yörüngesine yerleştirildi. Uydu arazi kaynakları, mahsul verim tahminleri, afet önleme ve yardımda kullanılacak; fırlatma Uzun Yürüyüş serisinin 682'nci uçuşu oldu.
TAİYUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Cuma günü Beijing saatiyle 21.05'te modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-50 04 uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Uydu ağırlıklı olarak arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 682'nci uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua