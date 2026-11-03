Çin'in Wuzhen kentinde İnternetin Işığı Fuarı açıldı, akıllı internet ilgisi yoğun

Çin'in Wuzhen kentinde İnternetin Işığı Fuarı açıldı, akıllı internet ilgisi yoğunGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya İnternet Konferansı kapsamında düzenlenen 2026 İnternetin Işığı Fuarı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde kapılarını açtı. Akıllı internet alanındaki gelişmelerin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.
TONGXİANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Dünya İnternet Konferansı kapsamında düzenlenen 2026 İnternetin Işığı Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde kapılarını açtı. Akıllı internet alanındaki gelişmelerin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua