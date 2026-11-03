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Çin'in Wuzhen kentinde İnternetin Işığı Fuarı açıldı, akıllı internet ilgisi yoğun

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Çin'in Wuzhen kentinde İnternetin Işığı Fuarı açıldı, akıllı internet ilgisi yoğun
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Dünya İnternet Konferansı kapsamında düzenlenen 2026 İnternetin Işığı Fuarı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde kapılarını açtı. Akıllı internet alanındaki gelişmelerin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.

TONGXİANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Dünya İnternet Konferansı kapsamında düzenlenen 2026 İnternetin Işığı Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde kapılarını açtı. Akıllı internet alanındaki gelişmelerin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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