Çin'in Uzay İstasyonu Oksijen Kaynaklarını Yüzde 100 Yenilemeyi Başardı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yörüngede bulunan ve şu anda Shenzhou-15 mürettebatına ev sahipliği yapan uzay istasyonunda oksijen arzının yüzde 100'ün yerleşik yeniden üretme sisteminden sağlanabildiği belirtildi.

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsünde, uzay istasyonu modülü Wentian'a ekipmanlarla dönen Shenzhou-15 taykonotu Fei Junlong, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Fang/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yörüngede bulunan ve şu anda Shenzhou-15 mürettebatına ev sahipliği yapan uzay istasyonunda oksijen arzının yüzde 100'ün yerleşik yeniden üretme sisteminden sağlanabildiği belirtildi.

Çin Astronot Merkezi'ne bağlı Çevre Kontrol ve Yaşam Destek Mühendisliği Ofisi Müdürü Bian Qiang, ülkenin en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen uzay teknolojisi konferansında konuyla ilgili bilgi verdi. Bian söz konusu gelişmenin, Çin'in insanlı uzay aracı için çevresel kontrol ve yaşam destek sisteminin "ikmalden", "yeniden üretime" yönelik temel dönüşümünü yansıttığını söyledi.

Çin'in insanlı uzay misyonları açısından kilit teknoloji olan çevresel kontrol ve yaşam destek sistemi, astronotlar için temel yaşam koşulları ve yaşanabilir çalışma ortamı oluşturarak sağlık ve güvenliklerini sağlamış oluyor.

Sistem, su elektrolizi sonucu oksijen üretimi, karbondioksitten arıtma, zararlı gazlardan arıtma, idrar arıtma, su arıtma ile karbondioksit ve hidrojenle su üretimi işlemleri olmak üzere altı yeniden üretim alt sisteminden oluşuyor.

Bian, 3. Ulusal İnsanlı Uzay Uçuşu Çevre Kontrolü ve Yaşam Destek Teknolojisi Konferansı'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, "Şu anda, oksijen kaynaklarının yüzde 100'ünü yenileyen ve su kaynaklarının yüzde 95'ini geri dönüştüren altı sistem istikrarlı şekilde çalışıyor. Bu, Dünya'dan yapılan tedarik miktarını her yıl altı ton azaltıyor" dedi.

Bian Qiang, çevre kontrolü ve yaşam destek sisteminde uygulanan teknolojinin, şimdiye kadar yapılmış en iyiler arasında yer aldığını vurguladı.

Bian'a göre, son 55 yılda uzmanlar tarafından Çin'in insanlı uzay araçları için üç nesil çevresel kontrol ve yaşam destek sisteminin yanı sıra Shenzhou uzay aracı, araç dışı uzay giysileri ve üç modüllü uzay istasyonu kompleksi için gerekli ürünler başarıyla geliştirildi.

Çin'in uzay istasyonu misyonunun başlatılmasından bu yana dünyanın karşı karşıya olduğu birçok teknik zorlukla başarılı şekilde başa çıkıldığını kaydeden Bian Qiang, sistemin "ikmal"den, "yeniden üretime" yönelik temel dönüşümünü gerçekleştirerek uzmanların Çin uzay istasyonunun inşasına olağanüstü katkılar sağladığını ifade etti.

Bu arada Shenzhou 15 ekibi de konferans için özel bir video yolladı. Komutan Fei Junlong, uzay istasyonunda 17 yıl önceki Shenzhou-6 misyonundan itibaren çevre denetimi ve yaşam destek teknolojisinin dönüşümüne tanık olmaktan onur duyduğunu söyledi. Fei, 100 günden fazla bir süredir uzayda çalışmaktan ve yaşamaktan memnun olduğunu belirtti.