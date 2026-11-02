Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'in üst yasama organı Yenilenebilir Enerji Kanunu değişikliklerini görüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in üst yasama organı Yenilenebilir Enerji Kanunu değişikliklerini görüşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda öngörülen değişiklikleri görüşmeye başladı. Tasarı, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 25. oturumunda ilk okumaya sunuldu; oturum cuma gününe kadar sürecek.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikleri görüşmeye başladı. Yapılacak değişikliklerle yenilenebilir enerji sektöründeki gelişim ve inşa süreçlerinin yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Değişiklik tasarısı, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin pazartesi günü başlayan 25. oturumunda ilk okumaya sunuldu. Oturum, cuma gününe kadar sürecek.

Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi; enerji yapısının iyileştirilmesi, enerji güvenliğinin sağlanması, enerji alanında güçlü bir ülke inşa edilmesi ve ekolojik uygarlığın ilerletilmesine yönelik temel görevlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çin Komünist Partisi'nin 2012'de düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde tarihi ilerlemeler kaydeden Çin, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini kurmuş bulunuyor.

10 bölüm ve 76 maddeden oluşan tasarıda önerilen başlıca değişiklikler arasında, Çin Komünist Partisi liderliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların belirlenmesi, yasama amaçları ve ilgili gerekliliklerin geliştirilmesi, kaynak araştırmaları ve kalkınma planlamasının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve inşasına yönelik yönetimin güçlendirilmesi yer alıyor.

Değişiklik kapsamında yenilenebilir enerji üretimi ve iletimine yönelik yönetimin güçlendirilmesi, piyasadaki ticaret ve fiyatlandırma mekanizmalarının iyileştirilmesi, tüketimin teşvik edilmesi, teknolojik inovasyon ve sektörel gelişimin ilerletilmesi, koruyucu önlemlerin ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hukuki sorumlulukların iyileştirilmesi de öneriliyor.

Kaynak: Xinhua
İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

Yasağa meydan okuyup sokaklara döküldüler! Komşu cezayı kesti
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar

Dev market zincirine gece yarısı şoku
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı fotoğraflarına açıklama: Bu klip tanıtım partisiydi

Cadılar Bayramı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafa açıklama getirdi
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
İstanbul'da yollar çukur dolu! Bir otomobilin tamir masrafı 191 bin 550 lira çıktı

Çukura giren otomobilin tamir faturası 191 bin 550 lira çıktı
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

Pilotun son sözleri kan dondurdu! Çakıldığı yerde dev krater oluştu
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir