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Çin'in Ünlü Longjing Çayı İçin Hasat Başladı

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Çin'in Ünlü Longjing Çayı İçin Hasat Başladı

HANGZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou kentinin Meijiawu köyündeki bir tarlada Longjing çay yapraklarını toplayan çay işçileri, 13 Mart 2023.

HANGZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou kentinin Meijiawu köyündeki bir tarlada Longjing çay yapraklarını toplayan çay işçileri, 13 Mart 2023. West Lake Dragon Well çayı diye de bilinen Longjing çayı, yeşil rengi, leziz aroması, yumuşak tadı ve güzel şekliyle ünlü.

Hangzhou'daki çiftçiler, Qingming Festivali öncesinde, ilkbaharda ilk çay filizlerinden yapılan yüksek kaliteli Mingqian çayını üretmek için Longjing çay yapraklarını toplamaya başladı. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Hangzhou Güncel Haberler

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