Çin'in Tüketici Fuarında Yeni Ürünler Keşfedilmeyi Bekliyor

ANONS 1 (İngilizce): HONG LİANG, Xinhua muhabiri"3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) veya diğer adıyla Hainan fuarı, 65 ülke ve bölgeden 3.300'den fazla markanın katılımıyla, 10-15 Nisan tarihleri arasında burada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde düzenleniyor.

ANONS 1 (İngilizce): HONG LİANG, Xinhua muhabiri

"3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) veya diğer adıyla Hainan fuarı, 65 ülke ve bölgeden 3.300'den fazla markanın katılımıyla, 10-15 Nisan tarihleri arasında burada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde düzenleniyor. Toplam sergi alanı, bir önceki fuara göre yüzde 20 artışla 120.000 metrekareye ulaşıyor. Peki bu yılki fuarda sergilenen yeni ürünler neler? Gelin, birlikte öğrenelim."

SES 1 (İngilizce): ALLISON YUAN, Karcher China'nın iç mekan perakende kıdemli ürün pazarlama müdürü

"Yeni ürünümüz Buharlı Temizleyici SC 5 D'nin (Deluxe) küresel lansmanını yapıyoruz. Karcher'in benzersiz ısıtma teknolojisi ile donatılan ürün, çok kuvvetli buhar üretme yeteneğine sahip. Makinenin en önemli özelliği, kullanırken herhangi bir kimyasal maddeye ihtiyaç duymamamız, sadece saf su ile çalıştırıyoruz. Hainan Serbest Ticaret Limanı, yabancı şirketlere pek çok iyi politika sunuyor ve bu bizi müşterilere daha da yaklaştırıyor."

SES 2 (İngilizce): ZHANG QIANG, Grönland Küresel Emtia Ticaret Merkezi Grubu

"Suriye Ulusal Pavyonu, yeni ürün Damask'ı Hainan fuarına getiriyor. Suriyeliler ipeğin üzerine yerel Arap desenini işlediler, sonra bu ürünün adı Damask oldu."

SES 3 (İngilizce): ALI AZGHAR FAIZ, Afgan iş insanı

"Bu yılki fuara Afgan el yapımı lapisleri getirdik. Bunların hepsi Afganistan'da el işçiliğiyle yapılıyor. Gördüğünüz ürünün içinde Afgan yeşim taşı, mermer, lapis lazuli var, bu taşların hepsi el yapımı. Çin fuarıyla bu ürünleri Hainan pazarına tanıtma fırsatı buluyoruz ve daha güzel Afgan ürünleri getirmek için daha fazla fırsat elde ediyoruz."

ANONS 2 (İngilizce): HONG LIANG, Xinhua muhabiri

"Küresel yüksek kaliteli tüketim malları için bir sergi ve ticaret platformu olan Hainan fuarı, yurtiçi ve yurtdışından giderek daha fazla satıcı ve alıcıyı bir araya getiriyor Çin'in fırsatlarından ve kalkınmasından oluşan kazançları dünya ile paylaşmaya hazır olduğuna ve herkes için ortak gelişmeyi artırma kararlığına dair bir fikir sunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Haikou'dan bildiriyor.

(XHTV)