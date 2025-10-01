Çin'in Tienvın-2 Keşif Aracından Dünya ile Özçekim

Çin'in asteroid keşif aracı Tienvın-2, robotik koluna yerleştirilen izleme kamerasıyla uzay boşluğunda Dünya'nın arka planda olduğu bir özçekim gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılının kutlandığı Ulusal Gün'de, keşif aracının uzay yolculuğu sırasında çekilen özel bir fotoğraf karesini internet sitesinde paylaştı.

Fotoğrafta, keşif aracının, üzerinde Çin bayrağı bulunan güvertesinin ardında uzakta Mavi Gezegen'in hatlarının belirdiği görüldü.

Fotoğrafın, Dünya'dan yaklaşık 43 milyon kilometre uzaklıkta seyreden keşif aracının robotik koluna yerleştirilen izleme kamerasıyla çekildiği belirtildi.

Asteroid keşif aracı

Asteroid keşif aracı Tienvın-2, Dünya'ya yakın "2016 HO3" asteroidinden kaya ve toprak örnekleri toplamak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" asteroidini incelemek üzere 29 Mayıs'ta uzaya gönderilmişti.

Keşif aracı, bir yıl içinde 2016 HO3'e ulaştıktan sonra asteroidin yörüngesinde gözlemler yapacak ardından kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere yüzeyine inecek.

Topladığı örneklerde 2027 sonunda Dünya'ya dönmesi planlanan keşif aracı, örneklerin olduğu kapsülü yörüngede bıraktıktan sonra yeni keşif görevi için 311P'ye hareket edecek.

Keşif aracı, birkaç yıl sürecek yolculuğun ardından Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağı ulaşarak yörüngesinde gözlem ve incelemeler yapacak.

"Tienvın" keşif görevleri

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" görevleri, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Çü Yüen'in dizelerinden alıyor.

Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan "Tienvın-1" keşif aracını, Temmuz 2020'de Kızıl Gezegen'e yollamıştı. Keşif aracı, 202 gün süren yolculuğun ardından Mars yörüngesine ulaşırken robotik gezgin araç Curong, gezegenin yüzeyine inmişti.

2028'de uzaya gönderilmesi planlanan "Tienvın-3" görevinde ise Kızıl Gezegen'den kaya ve toprak örnekleri toplanması hedefleniyor.