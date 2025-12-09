Haberler

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-21 taykonot ekibi, istasyonun dışındaki ilk uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Taykonotlar, yürüyüş sırasında önemli işlemler gerçekleştirdi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda göreve başlayan Şıncou-21 taykonot ekibinin, ilk uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

Cang Lu ve Vu Fey, araç dışı işlemleri yürütürken istasyonda kalan Cang Hongcang, ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonotlar, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun robotik kolu ve yer kontrolörlerinin yardımıyla, Şıncou-20 mekiğinin camındaki hasarı inceleyip fotoğrafladı, uzay enkazı koruma cihazının kurulumunu yaptı ve ısı kontrol adaptörünün çok katmanlı kapağını değiştirdi.

Şıncou-21 görevi sırasında taykonotlar, mekiklerle ilgili işlemlerin yanı sıra bilimsel deneyler ve teknik testler yürütecekleri uzay yürüyüşleri gerçekleştirecek. Taykonotlar, ayrıca hasar gören mekiği korumaya yönelik işlemler de yapacak.

Şıncou-21 taykonot ekibi 31 Ekim'de istasyona gönderilmişti. Ekibin istasyondaki görevi 6 ay sürecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
