Çin'in Tayvan Çevresindeki Askeri Hava Araçları Sayısı 47'ye Ulaştı

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 47 askeri hava aracının tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Ada çevresinde 47 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Çin'in Tayvan çevresinde ortak hava ve deniz tatbikatı başlattığı belirtilen açıklamada, hava araçlarından 32'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Tayvan ordusunun durumu takip ettiği ve karşılık verdiği bildirildi.

Öte yandan, Pekin tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.