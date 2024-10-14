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Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı

Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
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Çin'in Tayvan Adası çevresinde başlattığı askeri tatbikat sırasında 25 askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildi. Tatbikata, Tayvan yönetiminin yeni liderinin bağımsızlık vurgusu yaptığı 'Ulusal Gün' konuşmasının ardından başlandığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 08.00'e dek 25 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 16'sının Tayvan Boğazı'nda, tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi. Ada çevresinde Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin de tespit edildiği belirtildi. Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in gece saatlerinde Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor. Çin ordusu, bu sabah Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

TAYVAN BOĞAZI'NDA GERİLİM YÜKSELİYOR

Tayvan'da hükümetin devamı olduğunu iddia ettiği Çin Cumhuriyeti ile Çin ana karasında hakim Çin Halk Cumhuriyeti'nin "birbirinin boyunduruğunda bulunmadığını", bu yüzden Çin'in Tayvan'ı temsil hakkı olmadığını dile getiren Lai, "ilhaka ve egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını vermişti. Pekin yönetimi Lai'nin sözlerine tepki göstermiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu", "Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda bulunmadığı" gibi yorumların aynı bağımsızlık anlatısının farklı versiyonları olduğunu, Lai'nin bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu belirtmişti.

TAYVAN 1949'DAN BERİ FİİLİ BAĞIMSIZLIĞA SAHİP

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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