Çin'in Şıncou-20 Mekiğinin Dönüşü Hasar Nedeniyle Ertelendi

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-20 mekiğinin dönüşü, mekikteki tespit edilen küçük hasar nedeniyle ertelendi. Güvenlik ve görevin başarısı için etki analizi yapılacak.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-20 mekiğinin dönüşünün, mekikte tespit edilen küçük hasar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, uzay enkazının yol açtığı tahmin edilen hasar nedeniyle etki analizi ve risk değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, mekiğinin dönüşünün, personelin güvenliği ve görevin başarısının güvenceye alınabilmesi için ertelendiği kaydedildi.

Taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan taykonot ekibi, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti.

Uzay İstasyonu'nda 6 ayı aşkın süredir görev yapan ekip, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
