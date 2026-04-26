Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Politikası Güney Afrika'nın Ceviz Sektörüne İstikrar Kazandıracak

CAPE TOWN, 26 Nisan (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesindeki Paarl kasabasında bulunan Bovenland Çiftliği'ndeki ceviz ağaçları, 24 Nisan 2026.

Güney Afrika Ceviz Üreticileri Derneği Genel Müdürü Cobus van Rensburg yaptığı açıklamada, Çin'in yakında uygulamaya koyacağı sıfır gümrük vergisi önlemlerinin Güney Afrika'nın ceviz sektörüne daha fazla kesinlik ile güven getireceğini ve her iki ülke için de kazan-kazan niteliğinde bir politika olduğunu belirtti.

Derneğe göre Güney Afrika, 2025 yılında Çin'e 47.597 ton kabuklu pikan cevizi ihraç etti. Bu ihracat toplam üretimin yüzde 94,7'sini ve kabuklu pikan cevizi ihracatının ise yüzde 99,3'ünü oluşturuyor. (Fotoğraf: Deng Bingxue/Xinhua)

