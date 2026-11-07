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Çin'in Shenzhou-24 görevinde Pakistanlı yük uzmanı astronot yer alacak

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Çin'in Shenzhou-24 görevinde Pakistanlı yük uzmanı astronot yer alacak
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre Pakistanlı bir astronot, Shenzhou-24 mürettebatlı uçuş görevine yük uzmanı olarak katılacak. Kısa süreli yörünge uçuşunun ardından Shenzhou-23 ile Dünya'ya dönecek; Çin uzay istasyonu ilk kez yabancı uyruklu astronot ağırlayacak.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uçuş görevine yük uzmanı olarak Pakistanlı bir astronot katılacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Pakistanlı astronot, yörüngede kısa süreli bir uçuş gerçekleştirdikten sonra Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya dönecek.

Bu görevle Çin'in uzay istasyonu ilk kez yabancı uyruklu bir astronotu ağırlayacak ve ülkenin insanlı uzay programı tarihinde ilk kez Çinli ve yabancı astronotlar birlikte uçuş gerçekleştirmiş olacak.

Çin ile Pakistan arasında Şubat 2025'te İslamabad'da imzalanan işbirliği anlaşmasıyla Pakistanlı astronotların seçimi, eğitimi ve Çin uzay istasyonu görevlerine katılımı süreci resmen başlamıştı.

Üç aşamalı titiz bir seçim ve değerlendirme sürecinin ardından iki Pakistanlı yedek astronot belirlendi. Çin'deki tüm eğitimlerini tamamlayıp değerlendirme sürecinden başarıyla geçtikten sonra Pakistanlı astronotlardan biri mürettebatlı uzay uçuşu görevini gerçekleştirecek, diğeri ise yedek olarak hazır bekleyecek.

Kaynak: Xinhua
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