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Shandong'da yaşlı bakım robotu dönemi

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JİNAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde bir ev hizmetleri çalışanı ve bir kadın, yaşlı bakım robotuyla selamlaşıyor, 22 Temmuz 2026.

JİNAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde bir ev hizmetleri çalışanı ve bir kadın, yaşlı bakım robotuyla selamlaşıyor, 22 Temmuz 2026.

Çin'in Shandong eyaletinde yaşlı bakımı, gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım ile evde bakım gibi geniş yelpazede hizmetler sunan bir dizi yerel hizmet markası faaliyete geçti. (Fotoğraf: Hao Xincheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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