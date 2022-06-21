Çin'in Sf Havayolları'nın Kargo Filosundaki Uçak Sayısı 72'ye Çıktı - Haberler

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Çin'in Sf Havayolları'nın Kargo Filosundaki Uçak Sayısı 72'ye Çıktı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Sf Havayolları'nın Kargo Filosundaki Uçak Sayısı 72'ye Çıktı

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Airlines'tan Pazartesi günü yapılan açıklamada firmanın, filosundaki kargo uçağı sayısını 72'ye çıkardığı belirtildi.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Airlines'tan Pazartesi günü yapılan açıklamada firmanın, filosundaki kargo uçağı sayısını 72'ye çıkardığı belirtildi. Açıklamada havayolunun yakın zamanda bir 767-300BCF kargo uçağını faaliyete geçirdiği belirtildi. Haziran ayında filoya katılan ikinci kargo uçağı olan bu uçağın meyve mevsimi ve yıl ortası "618" alışveriş festivalinde verimli ve kaliteli taşımacılık hizmeti verdiği ifade edildi.

Hava kargo firması, yılın ilk yarısında filosuna üç adet 767-300BCF ve bir adet 757-200F olmak üzere dört kargo uçağı ekledi. Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Airlines, Çin'in ekspres teslimat devi SF Express'in havacılık şubesi. Havayolu, başta taze tarım ürünleri olmak üzere çeşitli ürünler için verimli ve istikrarlı taşımacılık hizmeti sağlamak amacıyla taşıma kapasitesini ve havayolu ağını genişletiyor. SF Airlines, bu hizmetin, tarım endüstrisinin yüksek kaliteli büyümesi ve marka pazarlaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Güncel Haberler

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