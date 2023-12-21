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Çin'in Qinghai eyaletindeki depremde 22 kişi hayatını kaybetti

21 Aralık 2023 09:56 Güncelleme: 09:58 Abone Ol

XİNİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısını sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremde Qinghai eyaletinde 22 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin acil durum yönetim departmanı, Çarşamba günü saat 20.56 itibarıyla Qinghai'da deprem nedeniyle 198 kişinin yaralandığını, 12 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi ilçe merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gansu eyaletinde ise Çarşamba sabahı itibarıyla 113 kişinin öldüğü teyit edildi.