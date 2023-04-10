Çin'in Özel Sağlık Bölgesine Ziyaretçi Sayısı Arttı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde yer alan ve yurtiçi ve yurtdışı hastalara dünya çapında sağlık turizmi hizmetleri sunan özel sağlık bölgesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde yer alan ve yurtiçi ve yurtdışı hastalara dünya çapında sağlık turizmi hizmetleri sunan özel sağlık bölgesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

China Daily gazetesinde Pazartesi günü çıkan habere göre, 2023'ün ilk iki ayında Çin'in ilk ve şimdilik tek özel sağlık bölgesi olan Boao Lecheng Uluslararası Sağlık Turizmi Pilot Bölgesi, bir önceki yıla göre yüzde 37'nin üzerinde artışla 34.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Haberde 2013 yılında kurulan bölgenin, ithal tıbbi cihaz ve ilaçların onayını, gümrük geçişini, kullanımını ve denetimini en verimli hale getirmek için bağımsız bir düzenleyici sistem kurduğu ve ithal ilaçlar için sigorta boşluğunu doldurmak adına kendi sigorta sistemini oluşturduğu ifade edildi.

Yayın organına konuşan bölgedeki idari yetkililerden Yan Lukai, "Lecheng, yurtdışında ruhsat almış, ama henüz Çin'de ruhsat almamış tıbbi cihaz ile ilaçları kullanabiliyor ve hastalara gelişmiş, uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmetleri sunabiliyor" sözlerini kullandı.

Haberde şu ana kadar bölgenin, acil olarak ihtiyaç duyulan yaklaşık 300 tıbbi cihaz ve ilacı temin ettiği ve 18 ülkeden yaklaşık 80 farmasötik cihaz ve ilaç üreticisiyle ilişki kurduğu kaydedildi.