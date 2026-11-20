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NANJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı.

Yaklaşık 55.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuar, 600'den fazla Çinli ve yabancı katılımcı firmanın yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: Xinhua