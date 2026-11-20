Çin'in Nanjing kentinde 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı 600'den fazla firmayla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı. Yaklaşık 55.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 600'den fazla Çinli ve yabancı katılımcı firma ile çok sayıda ziyaretçi ağırlanıyor.
NANJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı.
Yaklaşık 55.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuar, 600'den fazla Çinli ve yabancı katılımcı firmanın yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Kaynak: Xinhua