Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KAHİRE, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü anmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen törende konuşma yaptı, 24 Kasım 2026.

Tören salı günü akşam saatlerinde Mısır-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlendi. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua