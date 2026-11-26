Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Kahire'deki 70. yıldönümü töreninde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü nedeniyle Kahire'de düzenlenen törende konuştu. Mısır-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlenen tören 24 Kasım 2026'da salı akşamı yapıldı.
KAHİRE, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü anmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen törende konuşma yaptı, 24 Kasım 2026.
Tören salı günü akşam saatlerinde Mısır-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlendi. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua