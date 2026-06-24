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Çin'in geliştirdiği süper bilgisayar, işlem hızında dünya birincisi oldu

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Çin'in Şıncın kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen 'LineShine', saniyede 2 bin 198 eksaflop hızla TOP500 listesinde birinci sıraya yükseldi. Tamamen yerli işlemcilerle üretilen ve yalnızca CPU kullanan ilk eksa ölçekli süper bilgisayar olan LineShine, ABD'li rakiplerini geride bıraktı.

Çin'in Şıncın şehrindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen "LineShine" adlı süper bilgisayar, işlem hızında rakiplerini geride bırakarak uluslararası alanda birinci sıraya yükseldi.

Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda süper bilgisayarların işlem hızına göre sıralandığı TOP500 listesi açıklandı.

"LineShine", saniyede 2,2 kentilyon hesaplamaya karşılık gelen 2 bin 198 eksaflop hız performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarları arasında ilk sırada yer aldı.

Devre mimarisinde grafik işlemci üniteleri (GPU) yerine yalnızca merkezi işlemci ünitelerinin (CPU) kullanıldığı süper bilgisayar, bu mimariyle eksa ölçekte performansa ulaşan ilk örnek oldu.

"LineShine"ın Baştasarımcısı Lu Yutong, konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekayla hızlandırılmış yüksek hızlı hafızaya sahip işlemci devrelerinin özel bir teknolojiyle birbirine bağlandığı ağ üzerinde çalışan süper bilgisayarın yapımında tamamıyla yerli üretim işlemcilerin kullanıldığını belirtti.

Süper bilgisayarın konvansiyonel bilimsel simülasyonların yanı sıra yapay zeka işlemlerini çözümlemek üzere tasarlandığını ifade eden Lu, iklim modellemelerinden mühendislik simülasyonlarına ilaç keşiflerinden nörobilime ve yapay zekaya dek farklı uygulamalarda bu bilgisayarın kullanıldığını kaydetti.

ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Listede ABD'nin California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı tarafından geliştirilen "El Capitan" ikinci, Teneese ve Illinois eyaletlerindeki ulusal laboratuvarlarda geliştirilen "Frontier" ve "Aurora" süper bilgisayarları üçüncü ve dördüncü oldu.

Almanya tarafından geliştirilen "Jupiter" adlı süper bilgisayar ise beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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