Haberler

Liaoning’de Şiddetli Yağışlar: 9 Kentte Sel Alarmı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SHENYANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da sular altında kalan bir yol, 24 Ağustos 2026. Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin güneydoğusunda pazar sabahı saat 08.00'den pazartesi sabahı saat 11.

SHENYANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da sular altında kalan bir yol, 24 Ağustos 2026.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin güneydoğusunda pazar sabahı saat 08.00'den pazartesi sabahı saat 11.00'e kadar şiddetli ve sağanak yağışlar etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülürken, eyaletin kuzey ve batı kesimlerinde hafif ve orta şiddette yağışlar, bazı noktalarda ise yerel olarak şiddetli ve sağanak yağışlar kaydedildi.

Liaoning'in birçok bölgesinde şiddetli yağışlar için kırmızı alarm devam ediyor. Eyalet Sel Kontrolü ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi'ne göre, pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla 9 kentte sel acil durum müdahalesi başlatıldı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi