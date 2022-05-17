Çin'in Kuzeyinde Tang Hanedanlığı'na Ait Mezar Taşı Bulundu - Haberler

SHİJİAZHUANG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde, Tang Hanedanlığı (618-907) dönemine ait 757 yıl öncesinden kalma mezar taşı buldu. Bir çiftçinin evinde bulunan kalıntı, Linxi ilçesine bağlı Yanghuangying köyünde halk kültürüne dair kalıntılar üzerinde araştırmalar yapan arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldı. Linxi Kültürel Kalıntıları Koruma Departmanı'na göre, uzunluğu ve genişliği 40 cm ve kalınlığı 15 cm olan mezar taşı, üzerine Çin burçlarını simgeleyen insan bedenleri ve hayvan kafalarıyla oyulmuş mavitaştan yapılmış. Mezar taşı, sahibinin yaşam öyküsünü, merhumun aile geçmişini ve atalarının isimleri ile resmi konumlarını ayrıntılı olarak içeriyor.

Yerel tarih ve kültür araştırmacısı olan Wan Wenli, keşfin, Tang Hanedanlığı'ndaki yerel resmi konumları araştırmak için tarihi destekleyici materyaller sağladığını ve aynı zamanda dönemin tanınmış ailelerinin kültür ve cenaze geleneklerinin anlaşılmasında önemli tarihsel referans değerine sahip olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel