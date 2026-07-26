Çin'in Jingdezhen kentindeki tarihi porselen üretim alanları UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Jingdezhen El Yapımı Porselen Endüstrisi Alanları, cumartesi günü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne resmen dahil edilerek, listede porselen mirasına ilişkin uzun süredir devam eden bir boşluğu doldurdu.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan bu üretim alanları, beş ayrı bölgeden oluşan yapısıyla Jingdezhen el yapımı porselen endüstrisinin 10. ile 19. yüzyıllar arasındaki gelişimini gözler önüne seriyor.

Söz konusu alanlar, porselen yapım zincirinin tamamını kapsamlı şekilde temsil etmeleriyle öne çıkıyor. Hammadde ve yakıt tedarikinden imalat merkezleri ve su yolu taşımacılığı ağlarına kadar tüm üretim süreçlerini kapsayan bu miras alanları, geleneksel el yapımı porselen endüstrisinin bütüncül bir tablosunu sunuyor.

Ulusal Kültürel Miras İdaresi'ne bağlı Dünya Kültürel Mirası Dairesi Başkan Yardımcısı Xiao Li, "İlk kez bir endüstri zincirinin tamamı için Dünya Mirası statüsü başvurusunda bulunduk" dedi.

Kaynak: Xinhua