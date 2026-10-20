Çin'in Jiaolong denizaltısı Batı Pasifik'te 470'inci dalışını gerçekleştirdi

Çin'in Jiaolong denizaltısı Batı Pasifik'te 470'inci dalışını gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bilimsel araştırmalarını sürdürüyor. 15 Ekim'de 470'inci dalışını gerçekleştiren Jiaolong'daki Xinhua muhabiri, su altının gizemli dünyasını fotoğrafladı.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bilimsel araştırmalarını sürdürüyor.
15 Ekim'de 470'inci dalışını gerçekleştiren Jiaolong'daki Xinhua muhabiri, su altının gizemli dünyasını fotoğrafladı.
Kaynak: Xinhua