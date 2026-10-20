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Çin'in Jiaolong denizaltısı Batı Pasifik'te 470'inci dalışını gerçekleştirdi

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Çin'in Jiaolong denizaltısı Batı Pasifik'te 470'inci dalışını gerçekleştirdi
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Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bilimsel araştırmalarını sürdürüyor. 15 Ekim'de 470'inci dalışını gerçekleştiren Jiaolong'daki Xinhua muhabiri, su altının gizemli dünyasını fotoğrafladı.

DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bilimsel araştırmalarını sürdürüyor.

15 Ekim'de 470'inci dalışını gerçekleştiren Jiaolong'daki Xinhua muhabiri, su altının gizemli dünyasını fotoğrafladı.

Kaynak: Xinhua
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