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Çin'in Jiaolong aracını taşıyan araştırma gemisi Naoero'yu ziyaret etti

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Çin'in Jiaolong aracını taşıyan araştırma gemisi Naoero'yu ziyaret etti
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Jiaolong'u taşıyan Deep Sea No. 1 araştırma gemisi pazartesi günü Güney Pasifik'teki ada ülkesi Naoero'yu ziyaret etti. Aiwo Limanı'na demirleyen gemide halka açık etkinlik düzenlendi; Devlet Başkanı David Adeang da derin deniz örneklerini inceledi.

YAREN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz araştırma aracı Jiaolong'u taşıyan Deep Sea (Derin Deniz) No. 1 araştırma gemisi, pazartesi günü Güney Pasifik'teki ada ülkesi Naoero'yu ziyaret etti.

Aiwo Limanı'na demirleyen gemide, okyanus temalı halka açık bir etkinlik düzenlendi.

Naoero Devlet Başkanı David Adeang da gemiyi ziyaret ederek derin denizlerden alınan örnekleri inceledi.

Kaynak: Xinhua
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