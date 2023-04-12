Çin'in Jiangsu Eyaleti Mart'ta Uluslararası Gemi Sayısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

NANJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, Mart ayında uluslararası rotalarında giriş-çıkış yapan gemi ve yolcu sayısında istikrarlı bir artış kaydetti ve dış ticaretinde güçlü bir toparlanma gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Taicang Limanı'nda bir konteyner terminali görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

NANJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, Mart ayında uluslararası rotalarında giriş-çıkış yapan gemi ve yolcu sayısında istikrarlı bir artış kaydetti ve dış ticaretinde güçlü bir toparlanma gösterdi.

Eyalet giriş-çıkış sınır kontrol istasyonuna göre, Mart ayında Jiangsu'daki nehir ve deniz limanlarından geçen gemi ve yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla sırasıyla yüzde 27,6 ve yüzde 29,2 arttı.

Sınır denetim istasyonu yetkilisi Chen Xiangyun, dış ticaretteki hızlı toparlanma ve diğer olumlu faktörler nedeniyle, Jiangsu limanlarının trafiğinde bir canlanma görüldüğünü ve giriş-çıkış yapan gemilerin sayısının Şubat ayına göre yüzde 18,3 arttığını söyledi.

Lianyungang, Taicang ve Zhangjiagang limanları, Mart ayında giriş-çıkış yapan gemi sayısı bakımından eyalet toplamının sırasıyla yüzde 20,4, yüzde 17,9 ve yüzde 12,5'ini oluşturarak ilk üç sırada yer aldı.

Eyaletin uluslararası rotalarının çoğunda Mart ayında gemi sayısında artış kaydedildi ve Rusya, Vietnam ve Filipinler'e giden ve bu ülkelerden gelen gemilerin sayısı yüzde 40'tan fazla arttı.