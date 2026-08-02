Çin'in ilk delme ve patlatma makinesi üretim hattından çıktı

WUHAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Çin Demiryolu Bilim ve Endüstri Grubu'nun üssünde Çin'e ait ilk delme ve patlatma makinesi görülüyor, 1 Ağustos 2026.

Çin'in zorlu jeolojik koşullara uygun olarak geliştirdiği ilk delme ve patlatma makinesi cumartesi günü banttan indi. Söz konusu ekipman, ülkenin entegre tünel açma teknolojileri alanındaki önemli bir boşluğu doldurdu. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua