Çin'in Hunan Eyaletinin Afrika ile Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 82,9 Arttı

CHANGSHA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki gümrük verilerine göre, eyaletin 2023'ün ilk üç ayında Afrika ülkeleriyle olan dış ticareti güçlü bir büyüme kaydetti ve ticaret hacmi 14,47 milyar yuana (yaklaşık 2 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen ikinci Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nda Afrika ürünleri satın alan ziyaretçiler, 28 Eylül 2021. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

CHANGSHA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki gümrük verilerine göre, eyaletin 2023'ün ilk üç ayında Afrika ülkeleriyle olan dış ticareti güçlü bir büyüme kaydetti ve ticaret hacmi 14,47 milyar yuana (yaklaşık 2 milyar ABD doları) ulaştı.

Bu veri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,9'luk büyük bir artış anlamına geliyor. Hunan eyaleti, Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın uzun vadeli ev sahibi konumunda bulunuyor. Fuarın Haziran ayında yapılması planlanan üçüncü oturumunun ikili ticaretin büyümesini daha da desteklemesi bekleniyor.

İlk çeyrekte Hunan'ın Afrika'ya olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,2 artışla 11,19 milyar yuana ulaştı ve ithalatı yüzde 6,8 artışla 3,28 milyar yuana yükseldi.

Özel teşebbüsler dış ticaretin yönlendirilmesinde önemli rol oynadı. İhracatta ağırlıklı olarak mekanik ve elektrikli ürünler, emek yoğun ürünler ve çelik yer alırken, önemli ithalat kalemleri ise metal cevheri ve bakır malzemeleri oldu.

Hunan eyaletinin Güney Afrika ile olan dış ticareti, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 2,77 milyar yuana ulaştı ve eyaletin Afrika ülkeleri ile olan toplam ticaretinin yüzde 19,1'ini oluşturdu.

Eyaletin Nijerya, Mısır ve Cibuti ile olan ticaretinde de güçlü bir büyüme ivmesi görüldü.