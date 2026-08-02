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Çin'in Hohhot kentine "Dünya Süt Ürünleri Başkenti" unvanı verildi

Çin'in Hohhot kentine 'Dünya Süt Ürünleri Başkenti' unvanı verildi
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HOHHOT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a cumartesi günü Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Birliği tarafından "Dünya Süt Ürünleri Başkenti" unvanı verildi.

HOHHOT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a cumartesi günü Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Birliği tarafından "Dünya Süt Ürünleri Başkenti" unvanı verildi.

Hohhot, 2005 yılında "Çin'in Süt Ürünleri Başkenti", 2023 yılında ise "Dünya Süt Ürünleri Bilimi ve Teknolojisi Başkenti" unvanlarını almıştı.

Birlik başkanlığına seçilen Pavinee Chinachoti, Hohhot'ta düzenlenen 2026 Dünya Süt Ürünleri Sektörü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, önde gelen araştırma merkezleri ile sektör liderleri arasındaki işbirliği sayesinde kentin hidrolize peynir altı suyu proteininin yüksek verimlilikle işlenmesi ve beta-kazeinin çevre dostu yöntemlerle elde edilmesi gibi bir dizi önemli başarıya imza attığını söyledi.

Bilime dayalı gelişimini sürdüren Hohhot'un süt sektörü, yeni başarılara ulaşmaya devam ediyor. Kent, günümüzde hem büyük ölçekli çiftliklerinin verimliliği hem de çiğ süt kalitesiyle dünya genelinde önde gelen merkezler arasında yer alıyor.

Hohhot, küresel ölçekte en büyük 10 süt ürünleri üreticisinden ikisine ev sahipliği yapan dünyadaki tek kent olarak da öne çıkıyor. Kentin süt ürünleri sanayi zincirinin toplam faaliyet geliri, 2025 yılında 300 milyar yuanı (yaklaşık 44,2 milyar ABD doları) aştı.

Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu Genel Direktörü Laurence Rycken, konferansta yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli süt ürünleri pazarlarından biri olan Çin'in son yıllarda teknolojik inovasyon, ürün kalitesi, endüstriyel yenilenme ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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