Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu: Hizmet Sektörünün Büyüklüğü 5 Yılda 14.5 Trilyon Doları Aşacak

Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2026-2030 Beş Yıllık Plan döneminde ülkenin hizmet sektörü büyüklüğünün 100 trilyon yuanı aşmasını beklediklerini açıkladı. Hükümet, sektörün yüksek kalitede gelişimi için destekleyici önlemler alacak.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ülkenin hizmet sektörünün büyüklüğünün 100 trilyon yuanı (yaklaşık 14,49 trilyon ABD doları) aşmasının beklendiğini söyledi.

Zheng cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, komisyon olarak hizmet sektörünün yüksek kalitede gelişimine yönelik potansiyeli tam olarak ortaya çıkaracak bir dizi destekleyici önlem almak üzere diğer hükümet departmanlarıyla çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
