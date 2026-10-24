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Çin'in hastane gemisi Auspicious Ark ilk kez Batı Afrika'da Gana'ya demirledi

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, dostluk ziyareti ve sağlık hizmetleri kapsamında cuma günü Gana'nın Tema Limanı'na demirledi. Böylece Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez bir Batı Afrika ülkesini ziyaret etmiş oldu.

TEMA, 24 Ekim (Xinhua) -- Gana'nın Tema Limanı'na ulaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) hastane gemisi, 23 Ekim 2026.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi Auspicious Ark, dostluk ziyareti ve sağlık hizmetleri kapsamında cuma günü Gana'nın Tema Limanı'na demirledi.

Böylece Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez bir Batı Afrika ülkesini ziyaret etmiş oldu. (Fotoğraf: Gao Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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