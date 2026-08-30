Gyirong'da Heyelan Sonrası 261 Yabancıdan Haber Alınamıyor

GYIRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde Çin- Nepal sınır kapısını vuran heyelanın ardından 23 ülkeden toplam 261 yabancı uyruklu kişiden haber alınamıyor.

Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi Yönetimi Basın Ofisi pazar günü yaptığı açıklamada dışişleri, kamu güvenliği, kültür ve turizm ile acil durum yönetimi yetkililerinin ortaklaşa yürüttüğü arama ve bilgi karşılaştırma çalışmalarından elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı.

Haber alınamayan kişiler arasında 104 Nepal, 49 Hindistan, 33 Letonya, 18 Amerika Birleşik Devletleri, 15 Britanya, 6 Kanada, 6 Avustralya, 4 Güney Afrika, 3 Malezya, 3 Almanya, 3 Rusya, 2 İrlanda, 2 Estonya, 2 Fransa, 2 Hollanda, 2 Yeni Zelanda vatandaşının yanı sıra Kazakistan, Finlandiya, Litvanya, Portekiz, Ukrayna, İspanya ve Macaristan uyruklu birer kişi yer alıyor.

Açıklamada, ilgili ülkelerin Çin'deki büyükelçilik ve konsolosluklarının bilgilendirildiği belirtildi.

Bölgede gerçekleştirilen çok sayıda arama, saha incelemesi ve kişi kontrolünün ardından, an itibarıyla Gyirong ilçesinde mahsur kalan yabancı turist bulunmadığı bildirildi.

Çin ayrıca, haber alınamayan yabancı uyrukluların aileleri için yardım hatları açtı. Yardım hatları 24 saat boyunca İngilizce destek veriyor.

Kaynak: Xinhua