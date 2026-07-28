Çongçing heyelanında can kaybı 41'e yükseldi
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 20 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği, 20 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri, heyelanın ardından süren çalışmalarda 30 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Yetkililer, can kaybının 41'e yükseldiğini, 20 kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da heyelan meydana gelmişti.
Kaynak: AA