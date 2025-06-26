Çin'in Guizhou Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Nedeniylese İki İlçede Tahliye Gerçekleştirildi

Çin'in Guizhou Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Nedeniylese İki İlçede Tahliye Gerçekleştirildi
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Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle toplam 80.900 kişi geçici olarak tahliye edildi. Acil durum müdahalesi en üst seviyeye çıkarıldı.

QİANDONGNAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştirildi.

Salı günü saat 14.30 itibarıyla Rongjiang'da 48.900, Congjiang'da ise 32.000 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Her iki ilçede de sel kontrol acil durum müdahalesi en üst seviye olan 1. seviyeye yükseltildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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