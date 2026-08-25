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Dazuo Köyü'nde Geleneksel Ağ Örme Etkinlikleri

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FUZHOU, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Dazuo köyünde balıkçılık ağı ören insanlar, 17 Ağustos 2026.

FUZHOU, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Dazuo köyünde balıkçılık ağı ören insanlar, 17 Ağustos 2026.

Üç tarafı denizlerle çevrili Dazuo köyü, son yıllarda yerel gelenekleri yaşatmak ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla ağ örme ve seyahat fotoğrafçılığı gibi etkinlikler düzenlemeye başladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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