Çin'in Gansu Eyaletinde 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyaletin güneydoğusundaki Dongşi ilinin Longşi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Dingşi Afet Koordinasyon Merkezi, sabah erken saatlerde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığını duyururken can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Depremde 4 bin 328 ev hasar gördü, Longşi ve komşu Cangşian ilçelerinde yaşayan 7 bin 812 kişi geçici olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.

Deprem nedeniyle bölgede 4. seviye alarm ilan edilirken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.