Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'in En Büyük Dördüncü Tatlı Su Gölünün Buz Tutan Yüzeyi Baharın Gelişiyle Erimeye Başladı

Çin'in En Büyük Dördüncü Tatlı Su Gölünün Buz Tutan Yüzeyi Baharın Gelişiyle Erimeye Başladı

Güncel Haberler

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan donuk Hulun Gölü, baharın gelişiyle sıcaklıkların artmasını takiben erimeye başladı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan donuk Hulun Gölü, baharın gelişiyle sıcaklıkların artmasını takiben erimeye başladı.

Hulun Gölü, Çin'in en büyük dördüncü tatlı su gölü. "Çayırların böbreği" şeklinde de anılan göl, yerel ekolojik çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hulun Buir'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title