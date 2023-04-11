Çin'in En Büyük Dördüncü Tatlı Su Gölünün Buz Tutan Yüzeyi Baharın Gelişiyle Erimeye Başladı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan donuk Hulun Gölü, baharın gelişiyle sıcaklıkların artmasını takiben erimeye başladı.

Hulun Gölü, Çin'in en büyük dördüncü tatlı su gölü. "Çayırların böbreği" şeklinde de anılan göl, yerel ekolojik çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hulun Buir'den bildiriyor.(XHTV)