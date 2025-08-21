Çin'in Dongbaihu Kasabasında Qixi Festivali Kutlandı

Zhejiang eyaletinin Zhuji kentinde düzenlenen halk kültürü etkinliğinde, çiftler geleneksel Çin Sevgililer Günü olan Qixi Festivali'ni kutlamak amacıyla toplu düğün törenine katıldı. Etkinlikler, kültürel ve turistik faaliyetlerle zenginleştirildi.

ZHUJİ, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhuji kentine bağlı Dongbaihu kasabasında düzenlenen halk kültürü etkinliği sırasında toplu düğün törenine katılan çiftler, 20 Ağustos 2025.

Çin Sevgililer Günü olarak bilinen geleneksel Qixi Festivali'ni kutlamak üzere Dongbaihu kasabasında bir dizi halk kültürü ve turizm etkinliği düzenlendi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
