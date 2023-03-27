Çin'in Dingxi Kentinden Kazakistan'a Yük Treni Hizmeti Başladı

Otomobil yedek parçaları ve tekstil gibi ürünleri taşıyan bir yük treni, Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kentinden, Kazakistan'ın Kostanay kentine doğru yola çıktı.

Otomobil yedek parçaları ve tekstil gibi ürünleri taşıyan bir yük treni, Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kentinden, Kazakistan'ın Kostanay kentine doğru yola çıktı.

Yük treni seferi, Dingxi'den bir Orta Asya ülkesine başlatılan ilk uluslararası taşımacılık hizmeti olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 3 milyon ABD doları değerinde kargo yüklü trenin, 9 günde Kostanay'a varması bekleniyor.

SES (Çince): LİU JİNWEİ, Dingxi Xinhui Limanı Uluslararası Lojistik Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Yük trenleri sayesinde yerel tarım ürünlerimizi Orta Asya ülkelerine ihraç edebilir ve Kazakistan'dan da keten tohumu ve arpa gibi malları ithal edebiliriz. Bir sonraki adım olarak ise daha fazla müşteri çekmek ve işletmelerin maliyetleri düşürüp verimliliği artırmasına yardımcı olmak amacıyla Dingxi ve çevresindeki işletmeler için bir satın alma platformu oluşturmak üzere bu hattan tam olarak yararlanacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dingxi'den bildiriyor. (XHTV)