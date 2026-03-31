Haberler

Çin'de Geliştirilen 7 Ton Sınıfı Kargo İha Changying-8 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in kargo taşımacılığına yönelik geliştirdiği Changying-8 insansız hava aracı, 7 tonluk maksimum kalkış ağırlığı ve 3.000 km'yi aşan menzili ile ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Changying-8'in uçuş görüntüleri

Çin'in kargo taşımacılığına yönelik insansız hava aracı (İHA) Changying-8 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş, salı günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bulunan bir havalimanında yapıldı.

Beijing Beifang Changying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen sabit kanatlı kargo İHA'sı, Çin'de uçuş testiyle onaylanan 7 ton sınıfındaki ilk kargo İHA'sı olarak kayda geçti.

18 metreküplük geniş bir kargo bölmesine, 7 tonluk maksimum kalkış ağırlığına ve 3,5 tonluk maksimum yük kapasitesine sahip Changying-8, geleneksel yüklerin yanı sıra taze ve soğuk zincir ürünleri ile acil durum ekipmanları da dahil olmak üzere çeşitli taşıma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İHA'nın maksimum menzili 3.000 kilometreyi aşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

