Çin'de Geliştirilen 7 Ton Sınıfı Kargo İha Changying-8 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Changying-8'in uçuş görüntüleri

Çin'in kargo taşımacılığına yönelik insansız hava aracı (İHA) Changying-8 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş, salı günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bulunan bir havalimanında yapıldı.

Beijing Beifang Changying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen sabit kanatlı kargo İHA'sı, Çin'de uçuş testiyle onaylanan 7 ton sınıfındaki ilk kargo İHA'sı olarak kayda geçti.

18 metreküplük geniş bir kargo bölmesine, 7 tonluk maksimum kalkış ağırlığına ve 3,5 tonluk maksimum yük kapasitesine sahip Changying-8, geleneksel yüklerin yanı sıra taze ve soğuk zincir ürünleri ile acil durum ekipmanları da dahil olmak üzere çeşitli taşıma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İHA'nın maksimum menzili 3.000 kilometreyi aşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

