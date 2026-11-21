Çin'in buzkıranı Xuelong, Antarktika'daki Zhongshan İstasyonu'na doğru yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong, cuma günü Avustralya'nın Hobart kentinden ayrıldı. Geminin, Çin'in Antarktika'daki Zhongshan İstasyonu'na doğru yolculuğu sırasında batı rüzgarları kuşağını geçmesi planlanıyor.
HOBART, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong (Kar Ejderhası), cuma günü Avustralya'nın Hobart kentinden ayrıldı.
Geminin, Çin'in Antarktika'daki Zhongshan İstasyonu'na doğru yolculuğu sırasında batı rüzgarları kuşağını geçmesi planlanıyor.
Kaynak: Xinhua