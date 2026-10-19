Çin'in buzkıranı Jidi, uydu interneti testini Arktik rotalarda tamamladı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in bilimsel araştırmalarda kullanılan buzkıran gemisi Jidi, Çin'de geliştirilen uydu internetinin Arktik deniz rotalarındaki testini tamamladı.

16. Arktik Okyanusu bilimsel keşif görevini yürüten ekip tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, görev sırasında Kuzey Kutbu, Antarktika ve Dünya'nın "Üçüncü Kutbu" olarak bilinen Qinghai- Tibet Platosu genelinde ağ iletişimi ilk kez başarıyla doğrulandı. Böylelikle dünya genelinde kapsama alanı dışında kalan son nokta da iletişim ağına dahil edilmiş oldu.

Keşif görevi, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Kaynak: Xinhua