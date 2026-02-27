Çin'in Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesinde Dış Ticaret 12 Yılda Yüzde 25,7 Arttı

TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Beijing-Tianjin- Hebei bölgesinin dış ticareti, 12 yıl önce başlatılan koordineli kalkınma stratejisi sayesinde yüzde 25,7 arttı.

Gümrük istatistiklerine göre bölgenin toplam ticaret değeri 2014 yılında 3,74 trilyon yuan (yaklaşık 540,2 milyar ABD doları) iken, bölgesel entegrasyonun itici gücüyle güçlü bir büyüme sergileyerek 2025 yılında 4,7 trilyon yuana yükseldi.

14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) bölgenin yıllık ithalat ve ihracatı sürekli olarak 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. 2025 yılında 1,45 trilyon yuan ile rekor seviyeye ulaşan ihracat, 2014 yılına göre yüzde 56,9 artış gösterdi. Otomobil ihracatı ise 6 kat artarak 90,97 milyar yuana ulaştı.

Özel işletmelerin ithalat ve ihracat değeri 2014-2025 döneminde yüzde 167,8 arttı.

Bölgenin Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile ticareti 2014'ten bu yana önemli ölçüde artış sergilerken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleriyle ticaret yüzde 29 oranında yükseldi.

Toplam 216.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, 100 milyondan fazla nüfusa sahip.

Kaynak: Xinhua