Çin'in Badain Jaran Çölü ve Sarı Deniz-Bohai Körfezi Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi

ÇEKİM TARİHİ: 26 Temmuz 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 46. oturumundan çeşitli görüntüler

3. Çin heyetinden çeşitli görüntüler

4. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 46. oturumundan çeşitli görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden 46. oturumunda, Çin'in Badain Jaran Çölü (Kum Kuleleri ve Göller) ve Sarı Deniz-Bohai Körfezi kıyısındaki göçmen kuş cennetlerinden aday gösterilen beş alan Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

UNESCO'ya göre Çin'in Sarı Deniz-Bohai Körfezi kıyılarındaki Göçmen Kuş Cennetleri (Aşama II), halihazırda Dünya Mirası Listesi'nde yer alan aynı adı taşıyan alanın bir uzantısı. Yeni beş alan Aşama II çerçevesinde listeye alınırken, Aşama I'deki kutsal alanlar 2019'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Dünyanın en büyük gelgit sulak alan sisteminin bir parçası olan Sarı Deniz Ekolojik Bölgesi'ndeki alan, Kuzey Kutbu'ndan Güneydoğu Asya ve Avustralasya'ya kadar yaklaşık 25 ülkeyi kapsayan Doğu Asya-Avustralasya Uçuş Yolu boyunca göç eden kuşlar için hayati öneme sahip yaşam alanları sağlıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki aşırı kurak bölgede yer alan Badain Jaran Çölü ise ülkenin üçüncü en büyük çölü ve savrulan kumlara sahip ikinci en büyük çölü.

Çölün kayda değer özellikleri arasında 460 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en yüksek, stabilize kumdan mega kumulu, en yüksek yoğunluktaki kumullar arası göller, şarkı söyleyen kumlar olarak anılan en geniş alan ve rüzgarla aşınmış yeryüzü şekilleri bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)