Albüm: Çin'in Anji İlçesinde Beyaz Çay Hasadı Başladı
ANJİ, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Anji ilçesinde beyaz çay hasat sezonu başladı.
2025 yılında ilçedeki beyaz çay üretimi 2.630 tona ulaşırken, çay sanayi zincirinin yıllık üretim değeri 8 milyar yuanı (yaklaşık 1,02 milyar ABD doları) aştı.
İlçe aynı zamanda geçen yıl 5 milyondan fazla çay temalı turistik seyahate ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Xinhua