Çin'in Xinjiang Bölgesindeki Altay, Kayak Tutkunlarının Yeni Gözdesi Oldu

ALTAY, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay ilindeki Jiangjunshan Uluslararası Kayak Merkezi'nde gün batımı sırasında bir parti düzenleyen kayakseverler, 25 Şubat 2026.

Bahar Bayramı tatilinin ardından Altay ilinde büyük kayak merkezleri yoğun ilgi görmeye ve istikrarlı ziyaretçi akışı kaydetmeye devam ediyor. Jiangjunshan Uluslararası Kayak Merkezi, tatil sonrası günlük ortalama 12.800 ziyaretçiyi ağırlarken, bunların yaklaşık 8.700'ü kayak yaptı. (Fotoğraf: Wang Fei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua