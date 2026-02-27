Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesindeki Altay, Kayak Tutkunlarının Yeni Gözdesi Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Jiangjunshan Uluslararası Kayak Merkezi, Bahar Bayramı tatilinin ardından günlük ortalama 12.800 ziyaretçi ağırlıyor, bunların yaklaşık 8.700'ü kayak yapıyor.

ALTAY, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay ilindeki Jiangjunshan Uluslararası Kayak Merkezi'nde gün batımı sırasında bir parti düzenleyen kayakseverler, 25 Şubat 2026.

Bahar Bayramı tatilinin ardından Altay ilinde büyük kayak merkezleri yoğun ilgi görmeye ve istikrarlı ziyaretçi akışı kaydetmeye devam ediyor. Jiangjunshan Uluslararası Kayak Merkezi, tatil sonrası günlük ortalama 12.800 ziyaretçiyi ağırlarken, bunların yaklaşık 8.700'ü kayak yaptı. (Fotoğraf: Wang Fei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı